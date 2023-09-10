الأعراض الخطيرة لسرطان الأمعاء.. طبيبة تكشف

أدرجت أخصائية الأورام والمستقيم الروسية إيلينا سميرنوفا الأعراض الخطيرة لسرطان القولون بحسب ظهورها.

وقالت طبيبة الأورام سميرنوفا، إنه بحلول سن 45 عاما، يجب عليك زيارة طبيب المستقيم بغض النظر عن صحتك، مشيرة إلى أن العمر هو أحد العوامل الأكثر تأثيرا في تطور سرطان الأمعاء، وفي المرحلة الأولية لا يظهر المرض عادة أعراضا واضحة.

وسرطان القولون لا يتطور أو ينمو بين عشية وضحاها. وحذر طبيب الأورام من أن الأمر يستغرق شهورا، وحتى سنوات، قبل أن ينمو الورم إلى أعراض ملحوظة.

وبحسب الطبيبة فإن التغيرات التالية في أداء الجسم قد تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء: آلام وانتفاخ البطن بشكل منتظم تبدأ بإزعاجك، كما يصبح البراز مختلفاً في الملمس والحجم، وفي بعض الأحيان يحدث تأخير أو إسهال.

وذكرت سميرنوفا أعراضا خطيرة لسرطان الأمعاء تشير إلى تطوره بشكل ملحوظ، آثار دم، مخاط عند زيارة المرحاض، انخفاض الأداء ونوبات من التعب الشديد رغم النوم الكافي، فقدان الوزن بشكل لا إرادي دون سبب واضح.

إذا ظهرت إحدى هذه العلامات، فأنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن وإجراء فحص، كما ينصحن الطبيبة الأورام.