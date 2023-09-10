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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع “فرامل” أخطر العناصر إجرامية وضبط 3آخرين في أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

 

نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عناص إجرامية، ومصرع آخر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في أسوان.

 

مصرع “فرامل” أخطر العناصر إجرامية في أسوان

وأفادت التحريات  مصرع "فرامل" أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المخدرات بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان ، و3 آخرين شديدى الخطورة خلال تبادل  إطلاق النيران مع قوات الشرطة .


وتم ضبط معهم (2 بندقية آلية – 4 خزينة – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية – دراجة نارية – مركبة "تروسيكل" – ميزان حساس).. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 4أشخاص في حادث أنقلاب سيارة ملاكي ببنها

في واقعة أخري ، أصيب 4 أشخاص بطريق شبرا بنها الحر من أسرة واحدة وهم "موظف وزوجته وطفليهما" بكدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم بسبب انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة الزهار دائرة قسم شرطة قها، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وسقوط السيارة أسفل الطريق بالأراضي الزراعية جرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي من أعلي طريق شبرا بنها الحر أمام عزبة الزهار دائرة القسم، وإصابة 4 أشخاص.
وعلى الفور انقل رجال الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من "محمد س م "، 39 سنة، موظف بأحد الشركات، وزوجته أ ص  36 سنة، ربة منزل، ونجليهما ج م س  13 سنة طالبة، وسمير محمد سمير 10 سنوات، طالب، مقيمين المحمودية بمحافظة البحيرة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكي قيادة الأول، أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامها بالحاجز الخرساني وسقوطها من علي الطريق بالأراضي الزراعية.
وجرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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