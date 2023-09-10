البطاطا الحلوة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. تعرف على فوائدها

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة شائعة يعتقد أنها تؤثر على واحد من كل ثلاثة بالغين تقريبًا.

ويشير هذا إلى ضغط الدم في الشرايين، والأوعية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم. هناك حاجة إلى قدر معين من الضغط للحفاظ على تدفق الدم، ولكن إذا كان مرتفعًا باستمرار، فهذا مدعاة للقلق.

وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل يضع ضغطًا إضافيًا على القلب والأعضاء الأخرى، وهو عامل خطر رئيسي في عدد من حالات الطوارئ الطبية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بارتفاع ضغط الدم بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم، مثل تجاوز عمر 65 عامًا ووجود تاريخ عائلي للحالة.

ومع ذلك، هناك بعض عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم.

وتشمل هذه:

نظام غذائي سيء

عدم ممارسة الرياضة

التدخين

النظام الغذائي هو المساهم الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، مع تناول الكثير من الملح هو السبب الرئيسي.

يتسبب الصوديوم الموجود في الملح في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، في حين أن تقليل تناول الملح سيساعد في تخفيف هذه المشكلة، إلا أن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يمكنها مقاومة آثار الملح بشكل فعال.

والبوتاسيوم معدن معروف بهذه المهمة، فهو يساعد الجسم على التخلص من الملح عن طريق البول، كما أنه يريح جدران الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم. ومن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هي البطاطا الحلوة.

يحتوي 100 جرام من البطاطا الحلوة على حوالي 337 ملجم من البوتاسيوم.

وثبت أن نظام DASH الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، بناءً على أبحاث علمية سليمة، فعال في خفض ضغط الدم.

يتضمن التحكم في ضغط الدم من خلال نظام DASHالغذائي اتباع نظام غذائي قليل الملح غني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو قليلة الدسم والحبوب الكاملة، ويوفر هذا المزيج نظامًا غذائيًا غنيًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف.

والبطاطا الحلوة، بالإضافة إلى كونها مصدرًا للبوتاسيوم، تعتبر بمثابة حصة واحدة من نظامك الغذائي لمدة خمسة أيام، كما أنها غنية بالألياف وقليلة جدًا بالملح، لذا ضع علامة على العديد من الأنظمة الغذائية لإدارة ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تعتبر مصدرًا للبوتاسيوم والألياف العالية، وكذلك بعض الخضروات مثل البطاطا الحلوة، في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي كجزء من نظام غذائي متنوع ومتوازن ونمط حياة صحي.