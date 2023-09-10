‎ كوب من الشاي يومياً يساعد على خفض ضغط الدم

يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى مثل الدماغ والكليتين والعينين، وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن خفضه ولو قليلاً يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن يساعد في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويساعد على خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعًا بالفعل."

يشير التحليل التلوي للتجارب المعشاة ذات الشواهد المنشورة في المكتبة الوطنية للطب إلى أن شرب الشاي على المدى الطويل - أكثر من 12 أسبوعًا - يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ويمكن أن يسبب الكافيين زيادة قصيرة المدى ولكن مفاجئة في ضغط الدم، حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم. ومن غير الواضح ما الذي يسبب هذا الارتفاع في ضغط الدم. تختلف استجابة ضغط الدم للكافيين من شخص لآخر.

ويعاني بعض الأشخاص الذين يشربون المشروبات التي تحتوي على الكافيين بانتظام من ارتفاع متوسط ​​ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لا يشربون أي شيء.

وأولئك الذين يشربون المشروبات التي تحتوي على الكافيين بانتظام يطورون القدرة على تحمل الكافيين. ونتيجة لذلك، ليس للكافيين أي تأثير طويل المدى على ضغط الدم.