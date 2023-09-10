والد لاعب المصارعة سيف شكري: اتفاجئنا بهروبه زي كل الناس "شاهد"

أكد شكري محمد، والد لاعب المصارعة الهارب سيف شكري، أنهم تفاجأوا مثل الجميع بهروبه.

وقال “محمد” خلال تصريحاته ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية " etc " ، اليوم الأحد، إن ابنه كان قادما إلى دبي ثم من دبي إلى مصر، وكانوا في انتظاره مثلما يسافر لأي بطولة ثم تفاجأوا أنه تأخر عن موعده، ومروا بليلة صعبة جدا بسبب القلق.

وأضاف:"سيف اتصل بيا وطلب مني إلا اقلق عليه، ولم يخبرني أي تفاصيل أخرى"، مستطردا أن سيف الأن في هولندا مش بيتكلم في تفاصيل وكلامه قليل ومطلعش اللي في قلبه".

وتابع :"سيف يشعر بالمظلومية من فترة، هو حساس جدا ومتربي على أنه يعتمد على نفسه لكن شعوره أن عنده ٢٢ سنه يعني راجل ولسه مش عارف يشيل نفسه، ولسه والده بيصرف عليه وطبعا مصاريف كبيرة لأن أي لعبه فردية بتكلف جدا خاصة المصارعة من تغذية وملابس وأحذية خاصة ومكملات وغيرها".

وواصل محمد أن سيف قبل سفره كان بيعتذر جدا أنه كان بيحاول يعتذر عن أنه محمل عليا ويقولي انا عارف اني المفروض أشيل نفسي، مستطردا :"أن كنت بخفف عنه واقوله لكل مجتهد نصيب وربنا هيعوضك وانت بتتعب كتير جدا لافتا الي أن سيف يعشق المصارعه ومن عمره ٥ سنوات عايش في النادي تمارين طول الوقت .

ووجه والد المصارع سيف رسالة لكل مسئول أو في ايده قرار الاهتمام بالشباب والرياضات الفردية وقال عندنا شباب زي الورد حرام نموت موهبتهم.

وأشار إلى أن سيف بالرغم من كونه بطل الجمهورية تحت ١٧ سنه لم يشارك في أي بطولة دوليه وكان المفروض يشارك في كذا بطولة، وهو أحسن لاعب في مصر ، وبالفعل صدر قرار وزير أنه يمثل مصر عالميا إلا أنه لم ينفذ القرار مما أثر عليه