عاجل
زلزال المغرب صنيعة "هارب" الأمريكي.. معلومات صادمة يرويها باحث بما وراء الطبيعة معركة جديدة بين حسن شاكوش وزوجته والسلاح صور مشينة من غرفة الزوجية.. فيديو
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

والد لاعب المصارعة سيف شكري: اتفاجئنا بهروبه زي كل الناس "شاهد"

سيف شكري
سيف شكري

أكد  شكري محمد، والد لاعب المصارعة الهارب سيف شكري، أنهم  تفاجأوا مثل الجميع بهروبه.

 

txt

سيف شكري لاعب المصارعة يغادر معسكر المنتخب بشكل مفاجئ

txt

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة "مصروف الجيب" لـ لاعبي المصارعة

وقال “محمد” خلال تصريحاته ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية " etc " ، اليوم الأحد، إن ابنه كان قادما إلى دبي ثم من دبي إلى مصر، وكانوا في انتظاره مثلما يسافر لأي بطولة ثم تفاجأوا أنه تأخر عن موعده، ومروا بليلة صعبة جدا بسبب القلق.

 

وأضاف:"سيف اتصل بيا وطلب مني إلا اقلق عليه، ولم يخبرني أي تفاصيل أخرى"، مستطردا  أن سيف الأن في هولندا  مش بيتكلم في تفاصيل وكلامه قليل ومطلعش اللي في قلبه".

 

وتابع :"سيف يشعر بالمظلومية من فترة، هو حساس جدا ومتربي على أنه يعتمد على نفسه لكن شعوره أن عنده ٢٢ سنه يعني راجل ولسه مش عارف يشيل نفسه، ولسه والده بيصرف عليه وطبعا مصاريف كبيرة لأن أي لعبه فردية بتكلف جدا خاصة المصارعة من تغذية وملابس وأحذية خاصة ومكملات وغيرها".

 

وواصل محمد أن سيف قبل سفره كان بيعتذر جدا أنه  كان بيحاول يعتذر عن أنه محمل عليا ويقولي انا عارف اني المفروض أشيل نفسي، مستطردا :"أن  كنت  بخفف  عنه واقوله لكل مجتهد نصيب وربنا هيعوضك وانت بتتعب كتير جدا لافتا الي أن سيف يعشق المصارعه ومن عمره ٥ سنوات عايش في النادي تمارين طول الوقت .

 

 ووجه والد المصارع سيف رسالة لكل مسئول أو في ايده قرار الاهتمام بالشباب والرياضات الفردية  وقال عندنا  شباب زي الورد حرام نموت موهبتهم.

 

وأشار إلى أن سيف بالرغم من كونه بطل الجمهورية تحت ١٧ سنه لم يشارك في أي بطولة دوليه وكان المفروض يشارك في كذا بطولة، وهو أحسن لاعب في مصر ،  وبالفعل صدر قرار وزير أنه يمثل مصر عالميا إلا أنه لم ينفذ القرار مما أثر عليه

مواد متعلقة

سيف شكري لاعب المصارعة يغادر معسكر المنتخب بشكل مفاجئ

شباب ورياضة المنيا تتابع اختبارات انتقاء المواهب في لعبة المصارعة

الجريدة الورقية