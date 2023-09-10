حملات تموينية مكبرة حررت 265 محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط

بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط

وبناء علي التكليف الصادر لنا من مكتب هيئة الرقابة الإدارية باسيوط وذلك لمراقبه المخابز والاسواق ومستودعات البوتاجاز والتجار التموينيين وفروع جمعيتي وفروع الشركة المصرية لتجارة الجمله بجميع مراكز المحافظة

شنت مديرية التموين باسيوط حملات مكبرة برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع جميع الادارات التموينيه علي مستوي المحافظة والساده ماموري الضبط القضائي بالمديرية و الادارات الخارجية عده حملات واسفرت الحملات عن الاتي :

المخابز :

تم تحرير عدد 528 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف خبز وعدم الالتزام بمواعيد العمل وعدم وجود ميزان حساس وتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وعدم وجود لوحة اعلانيه وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وكذلك بيع خبز بلدي بازيد من السعر الرسمي

التجار التموينيين وفروع جمعيتي :

تم تحرير عدد 210 محضر للتجار التموينيين وفروع جمعيتي وذلك للغلق أثناء اوقات العمل الرسمية وكذلك عدم الاعلان عن اسعار المقرارات التموينيه وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش وتصرف في كمية من السلع التموينية وعدم أعطاء فاتورة صرف المقرارات التموينية ونقص وزن في السكر التمويني المنصرف للمواطنين

الأسواق ومستودعات البوتاجاز :

تم تحرير عدد 265 محضر وذلك لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع سجائر بازيد من السعر الرسمي وكذلك امتناع عن بيع سجائر وعدم الاعلان عن الأسعار وغلق مستودعات البوتاجاز أثناء اوقات العمل الرسمية وتجميع دقيق بلدي مدعم بقصد اعاده نخله وبيعه علي انه دقيق فاخر والاعلان عن اوكازيون بدون اخطار مديرية التموين وعدم الاحتفاظ بشهاده صحية وحيازه وعرض سلع مجهوله المصدر

هذا وتهيب مديرية تموين اسيوط بالمواطنين كل من تقع عينه علي مخالفة الابلاغ عنها فورا وذلك لتحقيق الانضباط للسوق ومكافحة الغش بكل صوره

حملات تموينية مكبرة حررت 265 محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية باسيوط

حملات تموينية مكبرة حررت 265 محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية باسيوط

حملات تموينية مكبرة حررت 265 محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية باسيوط

حملات تموينية مكبرة حررت 265 محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية باسيوط

حملات تموينية مكبرة حررت 265 محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية باسيوط