فلسطين والأردن يبحثان وقف تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء الاجتماع الذى عقد في العاصمة الأردنية عمان، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين.

وشدد الصفدي والشيخ على أهمية إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وأكد الصفدي والشيخ على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام، وحذرا من خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

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