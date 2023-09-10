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الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال"

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زلزال المغرب.. سفير مصر بالمملكة المغربية يؤكد سلامة الجالية المصرية

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أخصائي: طبيعة المباني ساعدت في زيادة ضحايا زلزال المغرب (شاهد)

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ارتفاع أعداد القتلى إلى 2012 واختفاء قرى بأكملها

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة ومستقبل الديمقراطية

المفكر الكبير عبدالجواد يس يكت: الدولة المدنية وردة الفعل الأصولي

قمة مصرية- تركية في نيودلهي.. "السيسي" و"أردوغان يؤكدان دفع العلاقات بين البلدين

"الوطنية للانتخابات" تبحث متطلبات الانتخابات الرئاسية 

تغييرات بالجملة في تشكيلة المنتخب أمام تونس.. وصلاح يقود الهجوم

انخفاض أسعار البصل في الموسم الجديد

 

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