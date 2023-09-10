اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال"

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ارتفاع أعداد القتلى إلى 2012 واختفاء قرى بأكملها

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة ومستقبل الديمقراطية

المفكر الكبير عبدالجواد يس يكت: الدولة المدنية وردة الفعل الأصولي

قمة مصرية- تركية في نيودلهي.. "السيسي" و"أردوغان يؤكدان دفع العلاقات بين البلدين

"الوطنية للانتخابات" تبحث متطلبات الانتخابات الرئاسية

تغييرات بالجملة في تشكيلة المنتخب أمام تونس.. وصلاح يقود الهجوم

انخفاض أسعار البصل في الموسم الجديد