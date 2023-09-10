رئيس جامعة المنيا يتفقد انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد ، جولة تفقدية لمقر الكشف الطبي للطلاب ، والذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا، والتي يؤديها اليوم الطلاب المقبولين بكليتي الطب البشري ، بصالات الأنشطة بمبني متحف الفنون، وطلاب الصيدلة بصالات الأنشطة خلف كلية الطب ، والتي انطلقت فعالياته اليوم العاشر من سبتمبر ، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعة ، وتستمر حتى الثاني من أكتوبر القادم لجميع كليات الجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة، ودكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، ووكلاء الكليات، والدكتورة صفاء عثمان حسن ، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية ، والأطباء أعضاء الإدارة ، وأعضاء الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، ومكاتب رعاية الطلاب بكلا الكليتين.

وأكد رئيس الجامعة ، على تواجد كافة الأطقم الإدارية بالكليات، التي يؤدي طلابها الكشف الطبي، حرصاً علي حسن الاستقبال للطلاب، والالتزام بالضوابط التي أقرتها الجامعة تسهيلاً عليهم لمنع التكدس، موجهاً ، إلى عقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد ، علي هامش أعمال الكشف الطبي ، لتعريفهم بالحياة الجامعية والإلتزام بأعرافها وتقاليدها ، وأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية؛ لكونها أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم ورعايتها ، وحرص رئيس الجامعة خلال الزيارة ، باللقاء مع الطلاب الجدد وتهنئتهم بالعام الجامعي الجديد والترحيب بهم ، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً ، وتحقيق التميز في دراستهم الجامعية.