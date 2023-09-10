من بينهما شقيقان .. نياية المنيا تصرح بدفن 3 أشخاص دهسوا تحت عجلات القطار

أمرت النيابة العامة بمركز المنيا، مساء اليوم ، التصريح بدفن 3 جثامين من بينهما شقيقين ، وذلك بعد الإنتهاء من تقرير مفتش صحة المركز ، بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة ، وكانوا قد لقوا مصرعهما، أسفل عجلات القطار.

إثر التخطى الخاطئ اثناء مرور القطار المتجه إلى محافظة اسوان بمزلقان مركز المنيا، تلقى اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من المقدم عبد الوهاب ابو طالب رئيس مباحث بندر المنيا ، يفيد مصرع 3 اشخاص من بينهما اثنان اشقاء وهما " زياد شعبان حسن وشقيقه " ويقيمان من قرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

وشخص اخر جاري التعرف علي هويته ، اسفل عجلات القطار بمزلقان المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وافادت التحريات الأولية لمباحث البندر ، إلى مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار ، بسبب التخطئ الخاطئ.