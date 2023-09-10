القاهرة يحصد جائزة الصفوة Elite Quality Award

حصل بنك القاهرة على Elite Quality Award من بنك جى بى مورجان JP Morgan لعام 2023 والتى يمنحها سنوياً لأكثر البنوك نمواً ودقة فى مجال المدفوعات التجارية الدولية

تأتى الجائزة تقديراً لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة وفقاً لمعايير الأداء التى حددها جى بى مورجان محققاً معدل استثنائى فى دقة المدفوعات (STP) والتى بلغت 99.95%

وتسلم الجائزة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة من السيدة ريناتا فيلانوفا الرئيس التنفيذى للمدفوعات العالمية «Managing Director Global Head of Payments – JP Morgan»

وصرح فايد أن انضمام جائزة JP Morgan إلى سلسلة الجوائز المتتابعة التى حصدها بنك القاهرة تعد بمثابة شهادة ثقة.

وتميز من إحدى أكبر وأهم المؤسسات المالية العالمية JPMorgan للأداء الجماعى المتفوق لفريق العمل ببنك القاهرة بما يخدم قاعدة كبيرة من عملاء البنك فى تحقيق أعلى المعايير فى دقة وسرعة المعاملات الدولية ليؤكد ريادة بنك القاهرة فى السوق المصرفى المصرى.

وأشادت فيلانوفا بالأداء المتميز لبنك القاهرة والذى أهله بجدارة للحصول على Elite Quality Award تقديراً لشركائنا المتميزين بالجودة العالية فى مجال المدفوعات التجارية على المستوى الدولى، موضحة أن عمليات التقييم تستند على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة JP Morgan لاختيار الفائزين بما يعكس التزام بنك القاهرة بتطبيق أقصى معايير الجودة.

ويعد بنك جى بى مورجان أكبر البنوك الأمريكية ويستحوذ على حصة كبيرة من سوق المدفوعات التجارية الدولية على مستوى العالم.

كلام الصورة: فايد خلال استلام الجائزة