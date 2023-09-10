CIB يمول مجمع ينمو اللوجيستى بـ1.5 مليار جنيه

وقعّ مجمع نمو اللوجيستى اتفاقية تمويل مع البنك التجارى الدولى (CIB)، لتأمين 1.5 مليار جنيه مصرى لتمويل مجمع ينمو إيست اللوجيستى.

قام المستشار القانونى للمشروع، مكتب معتوق بسيونى وحناوى للمحاماة بإدارة وتنسيق الاتفاقية.

يمثل مجمع ينمو اللوجستى أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهى منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وA.P. Moller Capital وأجيليتى تركز على مجال اللوجستيات تعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة (أ) فى مصر.

وسيغطى القرض الذى تبلغ مدته عشر سنوات من البنك التجارى الدولى جزءًا من تكاليف إنشاء وإنجاز المشروع.

ويتمتع المجمع اللوجيستى بموقع استراتيجى شرق الطريق الدائرى، ويمتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 161,237 مترًا مربعًا.

وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة حسن علام القابضة:

«سعداء بشراكتنا طويلة الأمد مع البنك التجارى الدولى، والتى كان لها دور فعال فى التوسع فى مشاريعنا الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يلعب مجمع نمو إيست، أحدث إضافة إلى مجموعة مشاريعنا، دورًا محوريًا ويمثل علامة فارقة فى قطاع الخدمات اللوجيستية المزدهر فى مصر».

قال عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى للبنك التجارى الدولى CIB:

«تبرز هذه الشراكة عمق العلاقة التجارية مع مجموعة حسن علام ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة جنباً إلى جنب مع وجود Agility & A.P. Moller Capital، سيكون لها مساهمة ملحوظة فى السوق المصرى.

وأضاف: يتشرف CIB بمواصلة دوره التنموى الريادى فى تمويل المشاريع الاستراتيجية التى تشكل أهمية قصوى للاقتصاد المصرى.

أعلنت كل من شركة HAU Logistics وأجيليتى مؤخرًا عن استثمارات جديدة وضخمة وخطط توسعية فى مصر.

وتعمل شركة حسن علام للمرافق على توسيع استثماراتها فى قطاع الخدمات اللوجستية لإنشاء منصة لوجستية متكاملة تغطى سلسلة القيمة بأكملها لخدمات التخزين والمناولة فى مصر، ومواصلة تطوير الصناعة والاستفادة من فرص السوق سريعة النمو.

وفى أكتوبر الماضى، أعلنت أجيليتى استثمار ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكى لتطوير وتشغيل مركزين جمركيين ولوجيستيين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يهدف المشروع إلى تحديث العمليات وتحسين حركة البضائع والسلع فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة وفى شرق بورسعيد.