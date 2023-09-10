«الحسن» ونفقات العلاج

الطفل الحسن وائل عبدالحليم، 6 سنوات، يعيش مأساة مع المرض منذ الصغر يعانى الطفل من ضمور فى المخ وذلك عندما كان الطفل فى عمر عام أصيب بفيروس على المخ تسبب فى فقدان الرؤية والقدرة على الحركة والإدراك وقصور فى التنفس والتهاب رئوى وبعد عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية أكدوا أنه مصاب بضمور فى المخ ويحتاج الطفل إلى أدوية ثمنها مكلف 1200 جنيه شهريًا وعلاج طبيعى وتأهيلى والجلسة تكلفتها 300 جنيه والأسرة الفقيرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعب للأب فهو عامل فى محل ولديه طفلان صغيران فى التعليم وليس للأسرة أى مصدر دخل ثابت أو حتى معاش للطفل الحسن يساعد فى العلاج.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات العلاج وتخفيف مأساة الطفل الحسن.