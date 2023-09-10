مصرع شخصين بعد تحطم طائرة خلال عرض جوي في هنغاريا

لقى شخصين مصرعم كان على متن طائرة تحطمت خلال عرض جوي في هنغاريا، كما أُصيب 4 آخرين على الأرض، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



ووقع الحادث وقع في مطار زيكيسفيرفار، على بعد 70 كيلومترا من بودابست.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه "بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب آخر على متن الطائرة، وقد لقيا مصرعهما معا بشكل مأساوي على الفور".

ووثقت في وقت سابق كاميرا اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أخرى مقاتلة من طراز "ميغ-23" خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر على متنها طيار مصري وآخر من جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن البحث جار عن طاقم الطائرة العمودية.

وقال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني لدى دولة الإمارات، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD في البحر، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر البيان أن الطيارين من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، وكانا في رحلة تدريبية ليلية، أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي بدبي.

وأضاف القطاع، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع مليات تدريب روتينية بين مطار آل مكتوم الدولي ومنصة بحرية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت شركة إيرو جلف في بيانها، إنها تعمل مع سلطات الطيران وتبذل كل ما في وسعها لجمع المعلومات في أسرع وقت ممكن، مضيفة "في هذه اللحظة أفكارنا وصلواتنا مع طاقمنا وعائلاتهم".

وتعتبر الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة، وقد تأسست عام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.

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