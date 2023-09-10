المقاولون يفوز على أهلي بني غازي بهدف سالم

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب، على نظيره أهلي بني غازي 1-0 في التجربة الودية الثالثة للفريق والتي جمعتمها الليلة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وأحرز محمد سالم هدف المقاولون واللقاء في أحداث الشوط الثاني في المباراة التي شهدت حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف العام على الكرة.

ومن جانبه أشاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون بأداء اللاعبين بعد الفوز علي فريق كبير وأنها تجربة مفيدة.

وأبدى مدربا المقاولون وأهلي بني غازي رضائهما عن المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وتعد ودية اليوم هي الثالثة لنادي المقاولون خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد، فيما يستعد الفريق الليبي لاستئناف مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عن ودية اليوم بين المقاولون العرب وأهلي بني غازي، 5 لاعبين من العناصر المميزة من المقاولون وهم ثلاثي المنتخب الأولمبي، العربي بدر وأحمد فوزي ومحمد سيحا كما يتواجد الأوغندي جوزيف أوشايا مع منتخب بلاده، بالإضافة لعمر سافيولا الذي يواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به أخيرًا.

وعاد الفريق الأول بنادي المقاولون لاستئناف تدريباته في ملعبه بالجبل الأخضر في بداية المرحلة الثالثة من فترة الإعداد وشهد المران أمس السبت حضور المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

وشهد لقاء رئيس نادي المقاولون والمشرف العام على الكرة، التأكيد على طموح وأهداف نادي المقاولون العرب وثقتهم في الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتحقيق أهداف النادي بتواجد توليفة مميزة تضم بين عناصر الخبرة والشباب بالفريق.