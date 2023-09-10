بسبب غيبوبة سكر.. العثور على جثة سيدة متعفنة داخل مسكنها

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة سيدة متوفية وفي حالة تعفن داخل منزلها بمدينة المنزلة، ورجحت المعاينة الأولية وفاتها منذ 3 أيام بعد إصابتها بغيبوبة سكر.



وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة، من أهالي منطقة المساكن بانبعاث رائحة كريهة من منزل جارتهم، واختفائها منذ أيام.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وعثروا على السيدة متوفاة ومسجاة على سريرها، وتبين بالفحص والتحريات أنها تبلغ من العمر 58 عامًا، وتقيم بمفردها لعدم إنجابها، ويتردد عليها أشقائها بين حين وآخر لزيارتها والاطمئنان عليها، وتعاني من إصابتها بمرض السكري.



وجاءت المعاينة الأولية أن السيدة توفيت منذ قرابة 3 أيام بعد إصابتها بغيبوبة سكر، ولم يشعر بها أحد، وتبين سلامة أبواب ونوافذ المنزل، ووجود كافة متعلقاتها الشخصية وأموالها بداخله.



وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنزلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.