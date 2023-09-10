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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بسمة وهبة تقدم اعتذارًا للرئيس السيسي بعد تعرضها لإحراج كبير من مستثمر هندي

بسمة وهبة والرئيس
بسمة وهبة والرئيس السيسي

 قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن رجال الأعمال الهنود فتحوا مصانع كثيرة في مصر رغم الأزمة العالمية، مشيرةً إلى أنها سافرت إلى نيودلهي للوقوف على الأسباب التي دفعت في اتجاه التقارب بين مصر والهند.

 وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "مصر في حتة تانية غير اللي إحنا شايفينها، مصر في مكانة كبيرة من بين كل دول العالم، هي بوابة أفريقيا فعلًا". 

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 زيادة الاستثمارات الهندية في مصر:

 وتابعت: “رأيت الطريقة التي يتحدث بها المستثمرون الهنود عن مصر، ومن ضمن أسباب زيادة الاستثمارات الهندية في مصر شيء أنا مكسوفة من نفسي وأناشد الرئيس السيسي أنه يتقبل اعتذاري”.

  وتابعت: "اعتقدت في يوم من الأيام خطأ أن المشروعات القومية ليس لها ضرورة، وبكل شجاعة أعلن أني كنت بقول ليه الرئيس السيسي كان بيعمل شبكة المواصلات والنقل والتنمية والبنية التحتية وكان زيي زي الناس كنت بقول عاوزين ناكل ونشرب وعاوزين فلوس، طلع إن ده هو اللي بيجيب الفلوس والمم (الطعام)".

 

  وواصلت: "رجال الأعمال الهنود قالوا إن هذه الاستثمارات تسهل عليهم مشروعاتهم ومصانعهم واحتياجاتهم ونجاح استثماراتهم مثل أي دولة متقدم وفيها بنية تحتية، حيث أشادوا بالمدن الجديدة والبناء فيه وشبكة الطرق والموانئ الجديدة، ولما سمعت الكلام ده اتكسفت لإني كنت ضد هذا، وأعتذر للرئيس عبدالفتاح السيسي".

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