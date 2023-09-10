علوم أسيوط تطرح برنامج "علوم المواد والنانوتكنولوجي"

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور عبدالحميد أبوسحلي، عميد كلية العلوم، والمتضمن؛ طرح قسم الكيمياء بالكلية لبرنامج علوم المواد والنانوتكنولوجي (بنظام الساعات المعتمدة)، والذي يعد من البرامج التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي فى التخصصات البينية في مجال علوم المواد، والنانوتكنولوجى؛ لتخدم التقنيات، والتطبيقات في المجالات الصناعية، والطبية، والطاقة، والمياه، والغذاء، لافتاً إلى أن تخصص علوم المواد، والنانوتكنولوجي؛ يعد من التخصصات الحديثة التي أثبتت علاقتها الوثيقة بكافة مجالات الحياة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إنالبرنامج يهدف إلى: إعداد خريج قادر على فهم أسس علوم المواد، والنانوتكنولوجي، ولديه القدرة على استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة، والمهارات، والتطبيقات العلمية، وقادر على تلبية متطلبات سوق العمل في مجال علوم المواد، والنانوتكنولوجي بشكل عام، ومؤهل للنجاح في أي من المجالات الصناعية، والطبية، والصيدلية، والطاقة، والمياه، والغذاء، والتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد كلية العلوم، أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتي؛ العلوم، والرياضيات، والبرنامج معد بنظام الساعات المعتمدة، ويوفر عدة مميزات للدارس، منها؛ توافر عدد كبير من المقررات الاختيارية التي تعطي للطالب حرية الاختيار، ويقدم الطالب في المستوى الرابع مشروعاً بحثياً تحت إشراف أستاذ، وفي نهاية المشروع يقدم الطالب عرضاً لمحتوى، ونتائج المشروع أمام لجنة الامتحان، مشيراً أنه في نهاية البرنامج؛ يكتسب الخريج بعض المهارات منها: التعامل مع التكنولوجيا الحديثة؛ فى علوم المواد ، والنانوية، وفهم تقنيات، واقتصاديات، وتطبيقات علوم المواد، والنانوية، والقدرة على توصيف المواد النانوية، ومعرفة تطبيقاتها التكنولوجية، والقدرة على كتابة التقارير الفنية بطريقة متكاملة، وعمل عروض شفهية.

وتتضمن مجالات العمل المتاحة لحامل بكالوريوس علوم المواد ، والنانوتكنولوجي؛ في مجال الطاقة: (المواد المضافة للوقود، والخلايا الشمسية، وإنتاج الهيدروجين، والبطاريات، والمكثفات)، والمياه:(تقنية المياه، ومعالجة الصرف الصحي)، والبيئة: (التكنولوجيا الخضراء)، ومجال الطب: (العلاج بالمواد متناهية الصغر)، وصناعة الغذاء، وصناعة المحفزات.