محافظ قنا يُوصي بمد مرافق مدينة الأمل على جوانب الطرق

واصل محافظ قنا، أشرف الداودي، اليوم الأحد، عقد اجتماعات المتابعة بديوان عام المحافظة، مع المسؤولين المختصين بشأن مدينة الأمل، شمال قنا بمركز نجع حمادي.

واستعرض المحافظ، المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، وذلك لمواكبة خطط الدولة في التنمية الاقتصادية والعمرانية.



مدينة كاملة المرافق

وأبرز المحافظ، أن مدينة الامل ستكون كاملة المرافق من مياه وطرق وكهرباء وصرف صحي وتليفونات وغاز بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء.

وحضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و ممثلي الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية للغازات الطبيعية جازكو وشركة الاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

مدينة الأمل مُعلن عنها منذ من 20 عاما، ، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، حيث تقع على مساحة 1539 فدان تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة .