جامعة سوهاج تحصل على المركز الثاني في الألعاب الترويجية الجماعية

فازت جامعة سوهاج بالمركز الثاني في المسابقة الجماعية للألعاب التروييحية ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية. تحت شعار "الجمهورية الجديدة…حلم وطن"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

ويتكون فريق جامعة سوهاج من ٦ طالبات و٦ طلاب تنافسوا في أربع العاب ترويحية مختلفةً ضمن النشاط الترويجي بقيادة كابتن هالة خلف مسعود وتحت إشراف نشأت عباس مدير النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب المركزية.