عاد محمولًا على الأعناق.. حكاية شاب راح ضحية تاجر مخدرات في الوراق

بعد انتهاء عمله سلك الشاب العشريني طريق العودة المعتاد تجاه منزله، في سيناريو يومي اعتاد عليه بصورة يومية، لكن تلك المرة لم ينته الطريق بالوصول لمنزله وعاد جثة محمولًا على الأعناق.



تفاصيل تلك الواقعة كشفتها تحقيقات نيابة شمال الجيزة، وتبين أن شابًا يدعى "جرجس.م" 27 عامًا ويعمل (قهوجي)، فارق الحياة على يد عاطل ويدعى "م.ج" بطعنة نافذة في الصدر بمنطقة الوراق، وتبين أن الضحية والمتهم حدثت مشاجرة بينهما ليلة الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع الضحية أثناء عودته من عمله، لرفضه شراء مخدرات منه، فاستل سلاحه (مطواة)، وسدد طعنة نافذة له في الصدر، ونقل إلى المستشفى، وعقب وصوله، لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع الضحية، وتطورت المشاجرة، على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة للضحية، مما أسفر عن مصرعه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بمطواة في الوراق، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وشاب يعمل قهوجي، نتيجة رفضه لشراء المخدرات منه، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة للضحية مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس متهم بقتل قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث اتهم بقتله من خلال طعنة نافذة في الصدر بمنطقة الوراق.

تفاصيل مقتل ميكانيكي بالقاهرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل ميكانيكى بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال والده اتهم (مالك جراج "له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بأنه أثناء قيامه بالانتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته استعان بالمجنى عليه و3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل مقتل سائق "توك توك" بسوهاج: صديقه استدرجه في الزراعات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بتأخر شقيقه (سائق مركبة توك توك - مقيم بذات الناحية) فى العودة بمركبة "التوك توك" ولدى تواصله معه تليفونيًا أبلغه بالتشاجر مع آخر ببندر دار السلام، فقام بالتوجه للمكان فلم يجد شقيقه وعثر على مركبة "التوك توك" خاصته وبه آثار دماء بالقرب من منزل صديق شقيقه.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (سائق مركبة توك توك - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه إلى أرض زراعية بجوار مسكنه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم.

وأرشد المتهم عن جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "سكين" والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

