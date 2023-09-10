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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تكريم 150 حافظًا للقرآن من عائلة واحدة (فيديو)

حفظة القرآن الكريم
حفظة القرآن الكريم

 نشرت إحدى العائلات في قطاع غزة فلسطين، عددًا من الصور من مسابقة تحفيظ والتي شارك بها عدد كبير من حفظة القرآن الكريم.

عائلة حرز عطاالله

 كرمت عائلة فلسطينية من قطاع غزة 150 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم من أبنائها في مشهد مهيب ضم أطفالًا وكبارًا في السن، ونشر حساب عائلة "حرز عطاالله" مقطع فيديو يُظهر مشاهد من الحفل الذي احتوى على فقرات متنوعة خلال التكريم.

 

عائلة حرز عطاالله

 ونشرت العائلة عددًا من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تفاوت كبير في أعمار المتقدمين إلى هذه المسابقة المرة الأولى التي تنظم فيها عائلة حرز عطاالله حفلًا لتكريم أبنائها من حفظة القرآن الكريم، ففي عام 2016، كرمت العائلة 61 حافظًا للقرآن في حفل أقيم بصالة الشروق بمدينة غزة.

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