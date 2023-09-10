الأهلي يهزم الجونة برباعية في بطولة الجمهورية لمواليد 2003

انتصر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٣ على ضيفه الجونة، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



أحرز عبدالرحمن شريف هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثامنة، بعدها سجل ميدو أسامة الهدف الثاني في الدقيقة ٢١، وسجل أحمد أشرف الهدف الثالث في الدقيقة ٣٨، قبل أن يختتم البديل علي نادر رباعية الفوز في الدقيقة ٨٤، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٤ - صفر.





تشكيل «أهلي ٢٠٠٣» في المباراة:



حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبدالحكيم - أحمد داوود - محمد وائل - إسلام عبدالله.

الوسط: ميدو نبيل - مصطفى أبو الخير - عبدالرحمن رشدان - أحمد أشرف - محمد أسامة «ميدو».

الهجوم: عبدالرحمن شريف.



وشارك علي نادر بدلًا من أحمد داوود، وسمير محمد بدلًا من مصطفى أبو الخير، وأحمد طعيمة بدلًا من عبدالرحمن شريف، وعبدالله زيدان بدلًا من ميدو أسامة.

رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٦ نقاط، من الفوز في مباراتين، على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، مسجلًا ٥ أهداف، دون تلقي أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًّا من: محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبدالحميد حسين، أخصائي التدليك.

