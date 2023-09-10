مصرع طفلين غرقًا في بني سويف بمياه نهر النيل



لقي طفلين مصرعهما، اليوم، غرقًا، في مياه نهر النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي أبو سليم وشريف باشا في مركز بني سويف.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين اسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق لطفلين بمياه النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي ابو سليم وشريف باشا بمركز بني سويف.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي كلًا من: يوسف شعبان محمد مختار، 15 سنة، وأحمد محمد محروس 14 سنة.

وفي واقعة آخري تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتي طفلين شقيقين؛ في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وذلك بعد نحو أسبوع من تغيبهما عن منزل أسرتهما بقرية كفر أيوب بمركز بلبيس.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أسرة الطفلين "رحيم. الـ. ح" 6 سنوات، وشقيقه "إسلام" 5 سنوات، مقيمان بقرية كفر أيوب التابعة لمركز مركز بلبيس، يفيد تغيب الطفلين عن المنزل.

