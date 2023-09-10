كلام فى الهوا

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 08:15 م 9/10/2023 8:15:06 PM

«طز» هى كلمة تعنى فى اللهجات العامية اللامبالاة والسخرية ما يقال باعتباره كلام غير مهم لدى الشخص الذى يقوله. ولكن كلمة طز لها معنى آخر مختلف وهى كلمة عثمانية قديمة تعنى (ملح) تحورت على مرور الزمن بعدم الاهتمام.

يمكن يكون أشهر من قالها وعبر عن معناها الجديد هى شخصية محجوب عبدالدايم فى رواية نجيب محفوظ القاهرة 30.. تلك الشخصية التى وافقت على القيام بدور الزوج الظاهر.. بينما آخر هو الزوج الحقيقى وذلك مقابل وظيفة.. تلك الشخصية التى ظن صاحبها أنها ستفتح له كل الأبواب بعد حصوله على المؤهل العالى. ولكن الواقع مرارته أشد.. طالما ضعفاء فقراء.. وكان مشاهدة هذه الشخصية الحقيقية التى جسدها الفنان حمدى أحمد بوعى وصدق.. ليعبر عن حقيقة الأوضاع بكلمة واحدة وهى «طز».

أى طز فى الأخلاق والشهادات والمؤهلات ما دام لا يملك أموالاً.. حتى أصبح الأمر فوق قدرات الجميع.. فانتشر اليأس بين شبابنا ومات الأمل وهو يرى ما يراه من هؤلاء الذين يشترون كل شىء ولا يتركون شيئاً.

لم نقصد أحداً!!