طلاب جامعة أسيوط يبدأون الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد للكليات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وشهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد ١٠ سبتمبر، بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكلية الطب البشرى للعام الجامعي 2023/ 2024، وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل كلية، وذلك بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، ومن المقرر أن يستمر الكشف الطبى لباقى الكليات حتى 11من أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الكشف الطبي يعد من الخطوات المهمة؛ لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم، ومعاهدهم المختلفة؛ وذلك لإعداد ملف صحي لكل طالب مستجد؛ لمتابعة حالته الصحية طوال مدة الدراسة بالجامعة مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تيسر على الطلاب إجراءات الكشف الطبي، تضمنت تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات؛ لتجنب الزحام ، وتوفير أماكن؛ لاستراحة الطلاب وأولياء أمورهم ، وتوفير أطقم طبية متميزة، كما تم تخصيص غرفة كشف متخصصة للطلاب ذوى القدرات الخاصة تيسيراً عليهم، لضمان سير أعمال الكشف الطبي بسهولة ويسر لجميع الطلاب.

ومن جهته، قام الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد في يومه الأول المخصص للملتحقين بكلية الطب، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية ، والدكتور رضا محمد ابو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائى العلاجى ، والدكتورة مروة شريت مدير إدارة طب الفم والأسنان، مشيدًا بدور طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر"، وباقي الأسر بالكلية، لما يبذلوه من جهد فى إرشاد الطلاب الجدد وتيسير إجراءات الكشف الطبى عليهم.

جدير بالذكر، أن الطالب يقوم بإحضار الاستمارة الخاصة به، والتي تتضمن (اسم الطالب – الكلية المرشح لها – موعد وتاريخ الكشف الطبي)؛ لكي يخضع الطالب للكشف الطبي، والمتضمن تخصصات: (الرمد- القلب- الصدر- العظام- النطق والسمع- الجلدية – الأسنان- المخ والأعصاب- العيوب الخلقية الظاهرة).

طلاب جامعة أسيوط الجدد يبدأون الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية

طلاب جامعة أسيوط الجدد يبدأون الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية

طلاب جامعة أسيوط الجدد يبدأون الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية

طلاب جامعة أسيوط الجدد يبدأون الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية

طلاب جامعة أسيوط الجدد يبدأون الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية

طلاب جامعة أسيوط الجدد يبدأون الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية