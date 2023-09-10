جامعة سوهاج تفوز على جامعة العريش في تنس الطاولة مختلط

فاز فريق جامعة سوهاج لتنس الطاولة مختلط على جامعة العريش ٣ مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على أرض ملاعب جامعة حلوان، ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ إلى ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة.

وأوضح كل من الدكتور طه محمد السيد، المدير الفني للمنتخب، وكابتن محمد حمد الله، إداري الفريق، أنه يشارك فريق الجامعة في تنس الطاولة في منافسات فردي وزوجي ومختلط،، ويتكون الفريق من ٢ طالب و٢ طالبة.