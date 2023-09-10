الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سجن داني ماسترسن نجم The Ranch 30 عاماً لاغتصابه امرأتين (شاهد)

داني ماسترسن
داني ماسترسن

قضت محكمة في لوس أنجليس إنزال العقوبة القصوى بحق الفنان الأميركي داني ماسترسن في قضية اغتصاب امرأتين بين عامَي 2001 و2003.

نجم The Ranch 30

وجاء قرار القاضية تشارلين أولميدو بسجن داني ماسترسن الفنان المعروف بدوره في مسلسل "ذا رانش" The Ranch "المزرعة" 30 عاماً، بعدما دانته هيئة المحلّفين في يونيو الماضي.

تفاصيل قضة داني ماسترسن

تعود تفاصيل القضية التي بدأت عام 2017، إلي أن اتّهمت ثلاث نساء من أعضاء كنيسة السيانتولوجيا "العلموية"، داني ماسترسن العضو البارز في الكنيسة ذاتها، باغتصابهنّ في منزله في هوليوود هيلز، بعد تخديرهن.

وأيّدت هيئة المحلّفين اثنتين منهنّ، من دون التوصل إلى إجماع حول دعوى السيدة الثالثة.

داني ماسترسن


داني ماسترسن

يُذكر أن داني ماسترسن متزوج من الممثلة بيجو فيليبس وله منها طفلة في سنّ التاسعة، واشتُهر في مسلسل "ذات سفنتيز شو" بشخصية ستيفن هايد إلى جانب ميلا كونيس وأشتون كوتشر الذي شاركه البطولة لاحقاً في مسلسل "ذا رانش" بشخصية "رووستر"، قبل استبعاده في بداية قضية الاغتصاب.

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