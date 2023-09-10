محاضرة بعنوان "الإبداع الأدبي والخيال" بثقافة المنيا

نظم قصر ثقافة أبو قرقاص جنو ب المنيا، محاضرة بعنوان "الإبداع الأدبي والخيال" تحدث خلالها الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي الأدب، متناولا تعريف الإبداع وأسسه، ومقومات الصنعة الإبداعية وصولا للتميز.

كما تم تنظيم يوما ثقافيا بمدرسة قاسم أمين الإعدادية، استمرارا للأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وضمن برتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تلاها ورشة أداء تعبيري وحركي وفقرة اكتشاف مواهب في مجالات الشعر والتمثيل والاستعراض مع الفنان أسامة طه، وتدريب مريم محروس.

واختتم اليوم الثقافي، بعرض فيلم الرسوم المتحركة "luck" ضمن نشاط نادي السينما، بحضور كل من ألفت فتحي رئيس وحدة تكافؤ الفرص للطفولة والأمومة، وحسام عمر مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية، من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة سمالوط شمال المنيا محاضرة بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف اجتماعيا" تناول خلالها جمال أبو سمرة، مفهوم التطرف وأشكاله، وسبل مواجهته التي تتمثل في نبذ العنف، والبعد عن الأفكار السلبية الهدامة، وتقبل الرأي الآخر.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، نظمت مكتبة الطفل ورشة لتعليم الأطفال التدريجات اللونية ، من خلال الاستعانة برسوم المانديلا، تدريب الفنانات تدريب شيماء على، إيمان أبو ستيت، هالة محمد.

تلاها عرض فيلم هارلي ضمن نشاط نادي السينما، بينما تناولت القاصة ابتسام الدمشاوي أسس كتابة القصة القصيرة، والفرق بين الكتابة الفنية الأدبية والعادية، مقدمة أمثلة من أعمال الكاتب الراحل يوسف إدريس، وذلك ضمن اللقاء الأسبوعي لورشة الكاتبة القصصية، وبالتعاون مع نادي المهندسين، نفذ قصر ثقافة المنيا الجديدة، ورشة تصميم مقلمة بإستخدام الفوم الملون، إستعدادا العام الدراسي الجديد، تدريب الفنانات تغريد عبد الله، هبة مصطفى، ندى عبدالمنعم، وشيماء إسماعيل.