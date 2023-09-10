الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مناطق تشهد سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع

سقوط أمطار
سقوط أمطار

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا أولى منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غد الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، وتشهد سقوط أمطار على عدد من المناطق.

 سقوط أمطار بداية من غد الإثنين:

txt

منها سقوط أمطار.. ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى نهاية أغسطس

txt

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء (شاهد)

 وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتكون الأمطار على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)، وتمتد الأمطار الخفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

 درجات الحرارة يوم الثلاثاء: 

 يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيًا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

 يوم الأربعاء: 

 يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، وتكون أمطار خفيفة على مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

 

 وتنشط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر.. مناطق في مصر ستتأثر بعاصفة دانيال

الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة (فيديو)

الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الغد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد تعلن انكسار حدة الموجة الحارة بداية من اليوم (شاهد)
الجريدة الورقية