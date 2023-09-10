مناطق تشهد سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا أولى منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غد الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، وتشهد سقوط أمطار على عدد من المناطق.

سقوط أمطار بداية من غد الإثنين:

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتكون الأمطار على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)، وتمتد الأمطار الخفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء:

يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيًا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

يوم الأربعاء:

يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، وتكون أمطار خفيفة على مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

وتنشط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.