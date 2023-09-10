مصرع 3 أشخاص أثناء عبور المزلقان تحت القضبان

لقى 3 أشخاص مصرعهم أسفل عجلات القطار، إثر التخطى الخاطئ أثناء مرور القطار المتجه إلى محافظة أسوان بمزلقان المنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمزلقان المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشفت التحريات الأولية مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار، بسبب التخطئ الخاطئ، لهم أثناء مرور القطار فى اتجاهه إلى محافظة أسوان، تحرر محضر بالقواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخري تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتي طفلين شقيقين؛ في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وذلك بعد نحو أسبوع من تغيبهما عن منزل أسرتهما بقرية كفر أيوب بمركز بلبيس.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أسرة الطفلين "رحيم. الـ. ح" 6 سنوات، وشقيقه "إسلام" 5 سنوات، مقيمان بقرية كفر أيوب التابعة لمركز مركز بلبيس، يفيد تغيب الطفلين عن المنزل.

