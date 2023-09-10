“الصحة” تعلن خلال أسابيع خلو مصر من مرض فتاك لازم المصريين لعقود

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تبنت أكثر من 12 مبادرة رئاسية بناء على توجيهات الرئيس السيسي، مضيفًا أن الهدف من المبادرات استهداف أمراض معينة، والقضاء عليها، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن المبادرات الصحية تساعد على الكشف المبكر للأمراض، ويتم علاجه بصورة سريعة، كما أنها توفر العديد من الأموال على المستفيدين.

ولفت إلى أن الدولة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة أنها دولة خالية تمامًا من فيروس سي، وذلك بعد الجهود من كل القائمين على قطاع الصحة.

وأوضح أن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية وتتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون، شمل 9 محافظات في المرحلة الأولى، وتم تقديم الخدمات الطبية في هذه المحافظات لأكثر من مليون مستفيد.



وأكمل أنه من المقرر تدشين المرحلة الثانية وتضم 11 محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.

100 مليون صحة:

وظهرت مشكلة مصر الحالية مع التهاب الكبد الوبائي بعد حملة صحية لمكافحة البلهارسيا واسعة الانتشار في مصر، لا سيما في المناطق الريفية، والتي كانت سببًا رئيسًا في الإصابة بأمراض الكبد.

وبالرغم من أن هذه الحملة ساعدت في الحد من انتشار مرض البلهارسيا، لكن كان لها ثمنها، فخلال هذه الفترة لم يكن يعرف الكثير عن التهاب الكبد، أو عن الفيروسات المسببة له وانتقالها.

وتسبب إعادة استخدام المحاقن الزجاجية والتراخي في ممارسات التعقيم في انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي على نطاق واسع، وهو الفيروس الذي بحلول التسعينات حل محل البلهارسيا كسبب رئيس لأمراض الكبد في مصر.

وأشارت دراسة نُشرت في يناير 2015 إلى أن نحو 3000 – 5000 طفل مصري قد يصابون سنويًّا بعدوى التهاب الكبد بالفيروس سي عن طريق انتقاله من الأم إلى الطفل.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2010، فإن ما يقدر بأكثر من نصف مليون شخص يصابون بالفيروس للمرة الأولى كل عام، بينما تقديرات وزارة الصحة والسكان المصرية تشير إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس سنويًا هو 100 ألف شخص.

وتعد المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة " من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية.

انطلقت المبادرة الأم للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في أكتوبر 2018 بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتبعها العديد من مبادرات الصحة العامة التي هدفت إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.

وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، وكذلك التوعية والحد من أسباب انتشار عدوى الأمراض المعدية، وليس هذا فحسب، بل اشتملت مبادرة 100 مليون صحة على العديد من الخدمات التى تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وكذلك خدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.