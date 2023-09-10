مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمزلقان المنيا

في حادث مروع وبشع، أصيب الجميع بالصدمة والحزن الشديد على جثث الضحايا المتناثرة، حيث لقي اليوم الأحد، 3 أشخاص مصرعهم، أسفل عجلات القطار، إثر محاولة التخطي الخاطئ، اثناء مرور القطار المتجه إلى محافظة أسوان بمزلقان المنيا.

وكانت شرطة النقل والمواصلات بسكك حديد المنيا، قد أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بمصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمزلقان المنيا، وتم نقلهم الجثث لمستشفى المنيا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، أفادت التحريات الأولية، إلى مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار، بسبب التخطئ الخاطئ، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الجثث، تحت تصرفات النيابة العامة، وندب مفتش صحة المركز.