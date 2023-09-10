زمالك يفوز على المقاولون في بطولة الجمهورية لمواليد 2003

أنتصر فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير، بالجولة الثانية لبطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: محمود الدسوقي في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وكريم عبدون في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

وحرص على حضور المباراة ومؤازة فريق 2003، حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويقود فريق زمالك 2003: محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبد الواحد إداريا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل، ورفعت حمدي مسئول مهمات.