الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب نيجيريا لمباراة ساو تومي في تصفيات أفريقيا 2024

أوسيمين
أوسيمين

 كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الرسمي للنسور أمام ساوتومي وبرينسيب في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024.
 

 جاء تشكيل نيجيريا على النحو التالي:


 في حراسة المرمى: أوزوهو.
 في الدفاع: أجايي، باسي، أونيماتشي، أونيكا.
 في الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، لوكمان.
 في الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.
 


 ترتيب مجموعة نيجيريا:


 يأتي نيجيريا في صدارة ترتيب مجموعته ويملك 12 نقطة، فيما خلفه غينيا بيساو في الوصافة بـ 10 نقاط، وسيراليون ثالثًا بـ 5 نقاط، فيما تتزيل ساوتومي وبرينسيب ترتيب المجموعة بـ نقطة واحدة.
 

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