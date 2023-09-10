الإسماعيلي يعلن تعيين نبيل عبدالسلام مستشارًا قانونيًا للنادي

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر ونقيب المحامين بالإسماعيلية السابق، مستشارًا قانونيًا للنادي متطوعًا من دون أجر بناءً على رغبته وذلك للقضايا المحلية.

المستشار القانوني للإسماعيلي بخبرات متراكمة في الشئون القانونية والقضائية ستسهم في التعامل بشكل أفضل في هذا الملف.



الإسماعيلي يُعين السويسري إلكسندر محاميًا للقضايا الدولية:



قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين المحامي السويسري" إلكسندر زين روفينين" فيما يخص الشئون القانونية بالنادي على الصعيد الدولي.

ويعد إلكسندر أحد المحامين المتميزين في القضايا التي تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام ١٩٩٨، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة في سويسرا عام ٢٠٠٠، فهو يعتبر مؤسسًا وشريكًا في شركة INLAW Associate منذ عام ٢٠١٥.

يتطلع مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب لإعادة ترتيب البيت من جديد من خلال حل النزاعات القضائية كافة على الصعيد الدولي والمحلي بما يسهم في توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.

