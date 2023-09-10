الكوسة خضار مفيد لصحة الأمعاء.. تعرف على فوائدها

أولئك الذين يعانون من مشاكل معوية يجب عليهم إدراج الكوسة في نظامهم الغذائي، قالت إيلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض المستقيم والأورام، إنه يحتوي على العديد من العناصر الدقيقة المفيدة وسهل الهضم.

الكوسة مضادة للحساسية وسهلة الهضم بالإضافة إلى ذلك، هناك دراسات تفيد بأنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وأشارت الطبيبة في مدونتها إلى أن الألياف تعمل على تطبيع حركية الأمعاء وتشارك في عملية ربط الكوليسترول والأحماض الصفراوية وإزالتها من الجسم.

ويوصى باستخدام الكوسة لكبار السن وذوي الحركة المعوية المنخفضة، ويحتوي على الكثير من الألياف والبكتين والفيتامينات (أ، ب، ج، ح، البيوتين، حمض النيكوتينيك)، المعادن (البوتاسيوم، الكالسيوم، الزنك، الفوسفور، الحديد، المغنيسيوم، الصوديوم).

وتساعد الألياف والبكتين في علاج الإمساك وتقليل خطر الإصابة بأمراض الأمعاء، بالإضافة إلى أنه منتج منخفض السعرات الحرارية (24 سعرة حرارية لكل 100 جرام)، لذلك ينصح به لمن يراقبون وزنهم.

وقد يتم بطلان الكوسة للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة والتهاب المعدة الحاد والتهاب الحويضة والكلية وتحصي البول وأمراض الأمعاء الالتهابية.

وتعتبر الكوسة غير الناضجة مفيدة بشكل خاص - ذات الجلد الرقيق الذي لا يحتاج إلى قطع. أنه يحتوي على الاحتياطيات الرئيسية من مضادات الأكسدة، والبذور غير الناضجة تحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي عادة ما تكون مفقودة بشكل مزمن. من الأفضل سلق الكوسة الصغيرة أو طهيها على البخار أو حتى تناولها نيئة وإضافتها إلى السلطات.

الكوسة لها تأثير مدر للبول وتساعد على إزالة الماء والملح من الجسم وهي مفيدة لتحصي البول والنقرس واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى.

والسبب وراء كون الكوسة بديلاً جيدًا للأرز والبطاطس هو أنها لا ترفع نسبة السكر في الدم، ويعمل البكتين على استقرار عمليات الأكسدة والاختزال في الجسم، ويحسن الدورة الدموية، وحركة الأمعاء، ويقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المنتظم للكوسا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية، كما أشارت عالمة الغدد الصماء ناتاليا فاليفا.