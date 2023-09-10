زينة أمام أحمد العوضي فى "الاسكندراني" وتتعاون مع خالد يوسف للمرة الثانية

تتعاون النجمة زينة مع المخرج خالد يوسف للمرة الثانية في السينما من خلال فيلم "الاسكندرانى" أحد سيناريوهات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

حيث اختار خالد يوسف زينة لبطولة الفيلم بمشاركة أحمد العوضى، وذلك بعدما تعاونا سوياً في فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

فيلم "الاسكندرانى" يشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

وقدمت زينة مسلسل "جعفر العمدة" فى شهر رمضان الماضى مع محمد رمضان وشارك فى بطولة العمل هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وكان حرص المخرج محمد سامي على كشف حقيقة نشوب خلافات بينه وبين النجمة زينة بعد مشاركتها فى مسلسل “جعفر العمدة”

وقال محمد سامي فى تصريحات تليفزيونية: "أنا ماليش علاقة بكتابة الأسماء على التتر، تنسيق التترات حاجة بتخص المنتج ودي تعاقدات الفنانين مع الشركة المنتجة، أنا بشرف في التترات على الشكل الفني للتتر".

وعن وجود خلاف بينه وبين زينة خاصة أنها لم تحضر السحور الذي أقامته الشركة المنتجة للمسلسل وحضره أبطال العمل، قال: "إطلاقا، مفيش خلاف مع زينة، هي زميلة اشتغلت معايا مسلسل وعملت دورها بشكل كويس جدا وهي ليها كامل الاحترام معنديش خلاف مع أي شخص".

وتابع محمد سامي: "هي جت السحور بتاع المسلسل أو مجتش السحور مش أنا اللي بعزم الناس أنا اتبعتتلي دعوة ومش أنا اللي عازم الناس".

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن

بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.