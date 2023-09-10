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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تستقبل 2111 حالة بالعيادات الخارجية خلال اغسطس

مستشفى صحة المرأة
مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

كشف مستشفى صحة المرأة الجامعي، عن استقبال (2111) متردداً بالعيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة.

وسجلت مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط (١٥٨٨) حالة بالوحدات المختلفة، إلى جانب تسجيل (١٣٠٧) حالة دخول بالأقسام المختلفة، كما تم إجراء (١١٧٩) عملية جراحية في الشهر نفسه.

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