مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تستقبل 2111 حالة بالعيادات الخارجية خلال اغسطس

كشف مستشفى صحة المرأة الجامعي، عن استقبال (2111) متردداً بالعيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة.

وسجلت مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط (١٥٨٨) حالة بالوحدات المختلفة، إلى جانب تسجيل (١٣٠٧) حالة دخول بالأقسام المختلفة، كما تم إجراء (١١٧٩) عملية جراحية في الشهر نفسه.