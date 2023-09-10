أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف واقعة العثور على جثتي طفلين شقيقين في مجرى مائي

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتي طفلين شقيقين؛ في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وذلك بعد نحو أسبوع من تغيبهما عن منزل أسرتهما بقرية كفر أيوب بمركز بلبيس.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أسرة الطفلين "رحيم. الـ. ح" 6 سنوات، وشقيقه "إسلام" 5 سنوات، مقيمان بقرية كفر أيوب التابعة لمركز مركز بلبيس، يفيد تغيب الطفلين عن المنزل.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، تبلغ من الأهالي بالعثور على جثتين لطفلين في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وعقب انتشالهما من المياه، تم التعرف عليهما من مواصفات اهليتهما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بواقعة العثور، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.