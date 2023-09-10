جامعة سوهاج تحصد الميدالية الفضية في شعر الفصحى باسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور حسن النعماني رئيس جامة سوهاج، حصد الطالب محمد يحيى محمود حمدان بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، على المركز الثاني "الميدالية الفضية"، وذلك في مجال الشعر الفصحى بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية.

الدكتور حسان التعماني رئيس الجامعة.

وأضافت انتصار ابو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية، انه شارك الطالب محمد يحيي بقصيدة بعنوان "مُتكاً في فانتازيا الحُزن " بدون تمثيل طلابي، مضيفة ان ادارة النشاط الثقافي تشارك في فعاليات الأسبوع بالشعر العامي والفصحى، ودوري المعلومات العامة، والانشاد الديني، ومسابقات الخط العربي، وصحيفة الحائط، والقرآن الكريم والحديث الشريف والقصة القصيرة.