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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد انطلاق كأس العالم للأندية بجدة

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل ، بتواجد الأهلي المصري ممثل القارة السمراء في المنافسات.
 

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لماذا قد يصبح موديست الخيار الأمثل في هجوم الأهلي ؟


ومن المقرر أن يواجه الأهلي في اللقاء الافتتاحي له دور الـ 8“الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي” ، على أن يلاقي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي .

أندية البطولة ..

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.
مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.
أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.
ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.
الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية من المنتظر أن يتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.
اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي في نسخته الأخيرة

الجوائز المالية فى كأس العالم للأندية 2023 ..

البطل - 5 ملايين دولار
الوصيف - 4 ملايين دولار
المركز الثالث - 2.5 مليون دولار
المركز الرابع - 2 مليون دولار

المركز الخامس  - 1.5 مليون دولار
المركز السادس - مليون دولار
المركز السابع - 500 ألف دولار

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