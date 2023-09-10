موعد انطلاق كأس العالم للأندية بجدة
تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل ، بتواجد الأهلي المصري ممثل القارة السمراء في المنافسات.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي في اللقاء الافتتاحي له دور الـ 8“الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي” ، على أن يلاقي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي .
أندية البطولة ..
الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.
مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.
أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.
ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.
أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.
الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية من المنتظر أن يتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.
اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي في نسخته الأخيرة
الجوائز المالية فى كأس العالم للأندية 2023 ..
البطل - 5 ملايين دولار
الوصيف - 4 ملايين دولار
المركز الثالث - 2.5 مليون دولار
المركز الرابع - 2 مليون دولار
المركز الخامس - 1.5 مليون دولار
المركز السادس - مليون دولار
المركز السابع - 500 ألف دولار