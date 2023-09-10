موعد انطلاق كأس العالم للأندية بجدة

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل ، بتواجد الأهلي المصري ممثل القارة السمراء في المنافسات.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي في اللقاء الافتتاحي له دور الـ 8“الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي” ، على أن يلاقي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي .

أندية البطولة ..

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.

ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية من المنتظر أن يتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي في نسخته الأخيرة

الجوائز المالية فى كأس العالم للأندية 2023 ..

البطل - 5 ملايين دولار

الوصيف - 4 ملايين دولار

المركز الثالث - 2.5 مليون دولار

المركز الرابع - 2 مليون دولار

المركز الخامس - 1.5 مليون دولار

المركز السادس - مليون دولار

المركز السابع - 500 ألف دولار