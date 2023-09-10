حجز قضية متهمين خطفوا موظفة تحت تهديد السلاح بكرداسة للحكم

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 15 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على سائقين، لاتهامهما بخطف موظفة تحت تهديد السلاح وسرقة منقولاتها بمنطقة كرداسة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهمين "س. ع"، 41 سنة، سائق تاكسي، و "ر . م"، 25 سنة، سائق توكتوك، في يوم 4 فبراير الماضي، خطفا بالإكراه المجني عليها "ن.م"، بأن اقتاداها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض واصطحبها إلى مكان بعيد عن أعين المارة.



وأسندت النيابة العامة المتهمين أنهما سرقا منقولات ومبلغ المالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه، تحت تهديد السلاح بعد أن قام الثاني بإشهار سلاح أبيض "سكين"، وتعديا عليها بالضرب، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض "سكين"، بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.