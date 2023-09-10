غدًا.. بدء أعمال قافلة "العليا للاستغاثات" بقريتين شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، إن اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء سوف تقوم بتنظيم قوافل طبية مجانية بمركزى نجع حمادي وفرشوط، شمال المحافظة، بدءا من غد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

أورد المحافظ، أن القوافل سوف يتم تنفيذها بمشاركة اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي وبنك الشفاء.

القري المستهدفة

ونوه أن القافلة ستقام بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط غدا الإثنين في تخصص " الرمد" وتستمر القافلة حتى الثلاثاء في تخصصات " الباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، العظام ، الأنف والاذن والحنجرة وتخصص الصدر والقلب.

وأضاف المحافظ، إلي القوافل سوف تستكمل جهودها بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي وذلك يوم الإربعاء ١٣ سبتمبر وتستمر حتي الخميس ١٤ سبتمبر في تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، العظام ، الأنف والأذن والحنجرة ، الصدر والقلب.

وبيّن الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل سوف تضم مجموعة متميزة من الأطباء بمستشفيات جامعة جنوب الوادى، ومتخصصين الرمد من مؤسسة بنك الشفاء بهدف وصول الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا.





