صحة قنا تنظم قافلة طبية بمركزى نجع حمادي وفرشوط

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تنفيذ عدد من القوافل الطبية المتكاملة بمركزي فرشوط ونجع حمادي، وذلك بمشاركة اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي وبنك الشفاء.

وأوضح الدكتور محمد، أن القافلة الطبية المكبرة سوف تنفذ بقرية العسيرات بمركز فرشوط غدًا الإثنين في تخصص "الرمد" وتستمر القافلة ليوم الثلاثاء بعد غد في تخصصات " الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة وتخصص الصدر والقلب.

وأضاف الدكتور بدران، أن قافلة مجلس الوزراء سوف تستكمل جهودها بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي لتقدم خدماتها للكشف عن حالات الرمد يوم ١٣ سبتمبر وتستمر ليوم الخميس ١٤ سبتمبر في تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، العظام ، الأنف والأذن والحنجرة ، الصدر والقلب.

فيما ذكر الدكتور أحمد علي مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة أن القوافل سوف تضم مجموعة متميزة من الأطباء بمستشفى الجامعة ومتخصصين الرمد من مؤسسة بنك الشفاء بهدف وصول الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين التي تقدم جميعها بالمجان للمترددين على القافلة.