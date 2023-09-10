التحقيق مع سائق عثر معه على 20 كيلو جرام حشيش

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية وبحوزته 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام مبلغ مالى.



وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت بمديرية أمن الشرقية من ضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية وبحوزته عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,500,000 مليون جنيه) تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وفي واقعة آخرى اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.



وكشفت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

