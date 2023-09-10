بنت الأقصر زينب حجاجي مهندسة تبتكر طريقة لصناعة الأطراف الصناعية بتكلفة أقل

مفصل صناعي بتكلفة أقل، ومواد ذات كفاءة وجودة أعلى، توصلت المهندسة زينب حجاجي، عضو لجنة المرأة بوفد الأقصر، إلى ابتكار طريقة صناعية جديدة لتصنيع مفصل صناعي تعتمد فيها على زيادة العمر الافتراضي للمفصل؛ لخدمة المرضى، ومساعدة غير القادرين.

تخرجت زينب طارق أبوالمجد في كلية الهندسة الميكانيكية، من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان.

وتوضح زينب في حديثها للوفد؛ أنها بدأت الفكرة كمشروع تخرج في الفرقة الأخيرة لها من الدراسة بالأكاديمية البحرية بأسوان، حيث قامت بتصميم الجهاز، ومن ثم اختبار المواد المستخدمة به، حتى حازت على المركز الأول من بين المشروعات المقدمة.

وفيما يخص دعم المشروع ، أكدت صاحبة الفكرة أنها حصلت على دعم للمشروع من أكاديمية البحث العلمي، وحصدت المركز الأول بهذا المشروع، في ريادة الأعمال بالأكاديمية، في مسابقة AAST Rally Startup Competition، من خلال مشروعها المُبتكر "Green Joint"، المتخصص في مسار التكنولوجيا.



مشيرة إلى أنها حتى تتحول الفكرة إلى منتج، فيتطلب هذا دعم مراكز طبية للفكرة.

وأعرب السيد عباس حزين، رئيس اللجنة العامة للوفد بالأقصر، وعضو الهيئة العليا الوفدية، عن سعادته بتحقيق بنت الوفد هذا الإنجاز، مؤكدًا أن حزب الوفد يضم نماذج مشرفة وطموحة، وكوادر مسؤولة تحمل هم الوطن والمواطن.

وقدم رئيس اللجنة العامة للوفد بالأقصر التهنئة للمهندسة زينب حجاجي، قائلًا إن ما قدمته المهندسة الشابة ابنة الوفد، يعكس مدى شعورها بالمسؤولية ورغبتها في خدمة المجتمع بالعلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن لجنة الوفد ستنظم تكريمًا يليق بالإنجاز المبتكر الذي حققته ابنة الأقصر، مطالبًا بدعمها من كل الجهات المختصة حتى يرى مشروعها النور ويتحقق على أرض الواقع.

