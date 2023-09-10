وصول خالد لطيف لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات الزمالك

وصل خالد لطيف، منذ قليل، لنادي الزمالك من أجل تقديم أوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك، في اليوم السابع والأخير للانتخابات التي بدأت منذ الإثنين الماضي 4 سبتمبر وتنتهي اليوم الأحد، على أن تقام انتخابات القلعة البيضاء يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في الفارس الأبيض.

كان يوم الإثنين الماضي هو بداية فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر الترشح لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

لجنة تلقي طلبات الترشح على انتخابات الزمالك:

يأتي الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للجنة التي تقوم بتسيير الزمالك على رأس لجنة تلقي طلبات الترشيح، بينما أيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.