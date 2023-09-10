الدقهلية تبحث إيجاد حلول لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لوضع حلول جديدة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة عنها في إطار خطط سلامة ومأمونية المياه وإعداد دراسة جدوى، لإعادة استخدام الحمأة وربطها بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

ووجه مختار، بإعداد دراسة فنية ومالية وبيئية لكيفية الاستفادة من مياه الصرف الصحي والمخلفات العضوية الناتجة من محطات المعالجة واستغلالها في إنتاج الكهرباء والغاز وأغراض الزراعة حفاظاً على البيئة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ كل المشروعات الناتجة عن استغلال مياه الصرف الصحي والمخلفات طبقا لمواصفات وزارة الصحة والتأكد من مواصفات مياه الصرف الصحي قبل صرفها علي المصارف.

وناقش محافظ الدقهلية، الموقف التنفيذي لمشروع مبادرة زراعة أسطح المباني الحكومية وإنتاج طاقة نظيفة مستدامة من خلال استغلال الأسطح لتنفيذ محطات طاقة شمسية لتوفير الاستهلاك والحفاظ على البيئة في ظل المتغيرات المناخية.

وأكد مختار، أن زراعة الأسطح من المبادرات التي تهدف إلى تحسين المناخ وتعمل علي تقليل الانبعاثات وتقليل نسبة ملوثات الهواء وضمان بيئة نظيفة وهواء نقي .

ولفت إلى أن مبادرة زراعة الأسطح من المبادرات المهمة جدا وتهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وإنتاج منتجات طبيعية صحية ذات قيمة مالية عالية وستعمل هذه المبادرة علي توفير منتجات ذات جودة عالية يحتاج إليها السوق المحلية.

ووجه مختار، جهاز المشروعات الصغيرة بإعداد دراسة جدوي متكاملة للمشروع للاستفادة من التجربة في تنفيذ مشروعاتهم، قائلاً: "حقنا جميعًا أن نعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات البيئية التي تؤدي تتسبب في الآثار السلبية وتؤد إلى تغير المناخ من ارتفاع لدرجات حرارة الجو".

وقال إن العالم أجمع يكثف جهوده من أجل الحفاظ على المناخ والقضاء على كل الممارسات التي تسبب في ملوثاته لذا تقرر عقد مؤتمر للمناخ بمشاركة كل دول العالم من أجل وضع حلول وأسس لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع ومن هذا المنطلق قررت مصر استضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة ورئيس لجنة زراعة الأسطح الحكومية، والدكتور شريف الشافعي مدير إدارة الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور أحمد الخواجة مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، وأعضاء لجنة مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي ممثلي شركة مياه الشرب والري، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.