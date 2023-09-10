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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بالأسماء 6 مصابين في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

الحادث
الحادث

أصيب 6 أشخاص، اليوم فى انقلاب سيارة أجرة بطريق سفاجا  - الغردقة  جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

 وكان  قد ورد إخطار لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "بيجو" رقم 8944 ط رس، بالكيلو 14 طريق الغردقة سفاجا.

 على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من أحمد عبدالعاطى على 70 سنة "جرح متهتك بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم"، خالد رضا 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمود حامد محمد 19 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، إسماعيل حنيدق على 47 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد سماح عبدالمعطي 35 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، منى إسماعيل حنيدق 19 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

 تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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